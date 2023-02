Scorpions dão concerto em Braga no verão

Os alemães Scorpions regressam a Portugal no próximo mês de julho, anuncia a promotora de espetáculos Everything Is New.

A banda traz a sua Rock Believer World Tour, de promoção ao mais recente álbum, lançado em 2022, ao Altice Forum Braga a 16 de julho.

Os bilhetes são colocados à venda a 22 de fevereiro e custam entre 45 euros e 60 euros.

O último concerto dos Scorpions em Portugal data de julho de 2022, e teve lugar na Altice Arena, em Lisboa.