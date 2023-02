Petição para se realizar concerto dos Ena Pá 2000 na Jornada Mundial da Juventude com mais de 2 mil assinaturas

Uma petição que clama por um concerto dos Ena Pá 2000 na Jornada Mundial da Juventude, em agosto, conta com mais de 2 mil assinaturas. Lançada este mês, tem como objetivo “levar a cultura portuguesa a todo os jovens participantes neste evento único”, que se realiza entre 1 e 6 de agosto em Lisboa, contando com a presença do Papa Francisco.

“Agrupamento musical de excelência, os Ena Pá 2000 podem mostrar-se ao jovens que foram concebidos ao som da sua música e que assim contribuíram para a procriação no mundo”, pode ler-se no bem-humorado texto de apresentação.

“Deste modo, podem inspirar a atual geração e seguir as palavras ‘crescei e multiplicai-vos’, tendo como fundo os belos rios Trancão e Tejo”, acrescenta-se. “A presença em palco de Manuel João Vieira e companhia pode ser igualmente fonte de inspiração para o uso do palco em eventos futuros”, conclui o curioso repto, fazendo alusão à utilidade futura da estrutura comummente conhecida como ‘altar-palco’, que aí se erguerá, e cujo financiamento tem sido motivo de polémica.



Desconhece-se a origem da petição, mas a mesma conta com o apoio da banda, que no Facebook declarou: “Parece que nos querem na Jornada Mundial da Juventude. Estamos disponíveis. Assinem e escolham o reportório.” Em resposta, o próprio Manuel João Vieira, através da sua conta oficial no Facebook, pediu: “Cantem o Avé Maria.”

Ao contrário do que chegaram a anunciar no final de 2022, os Ena Pá 2000, fundados em 1984, não terminaram a sua carreira no concerto da Passagem de Ano realizado no Titanic Sur Mer, em Lisboa. A banda, cujas letras são marcadas por um conteúdo humorístico e satírico, tem concertos marcados para o Pátio do Sol, em Oeiras, dia 18, Teatro de Vila Real, a 24, e 25 de março no Incrível Almadense, em Almada.



Manuel João Vieira, líder incontestado dos Ena Pá 2000 (e Irmãos Catita, entre outras entidades), foi em novembro convidado do podcast Posto Emissor. Numa conversa variada que percorreu assuntos como “impostos aleatórios”, sexo, ‘reality shows’ ou o valor da saudade, o ‘eterno’ Candidato Vieira reviveu aspirações políticas, realçou o primado da Economia nas sociedades contemporâneas e enfatizou a necessidade absoluta de levar a sério a ecologia e a temática das alterações climáticas.

