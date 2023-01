Álvaro Covões sobre o altar-palco do Papa: “as intervenções no Parque Tejo foram feitas para a realização de grandes eventos”

A requalificação do Parque Tejo e a construção do altar-palco que vai receber o Papa Francisco em Lisboa estão a gerar grande controvérsia devido aos custos envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude. Álvaro Covões – não confirmou a notícia avançada em outubro pela Rádio Renascença de que fazia parte do núcleo duro da JMJ mas assumiu ser membro da unidade de missão da Câmara Municipal de Lisboa que trata das infraestruturas para apoio aos eventos no Parque Eduardo VII, Terreiro do Paço e Alameda Dom Afonso Henriques – congratula-se com os trabalhos em curso pois na sua ótica “está a ser feito em Lisboa um recinto preparado para receber grandes eventos e assim a área metropolitana passa a ficar com duas opções: o Parque Tejo e o Passeio Marítimo de Algés”.

