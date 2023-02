Rui Veloso anuncia concertos intimistas só com guitarras: um deles é no Coliseu de Lisboa

Rui Veloso anunciou três concertos no formato trio de guitarras. O músico português atuará no Centro Cultural de Viana do Castelo a 19 de maio, no Multiusos de Guimarães a 21 de outubro e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 27 de outubro.

Nestes concertos, apresentados como intimistas, Rui Veloso tocará com uma dupla de guitarristas, Alexandre Manaia e Eduardo Espinho.

Os bilhetes estão à venda e custam entre 20 euros e 35 euros em Viana do Castelo; de 35 euros a 50 euros em Guimarães e de 25 euros a 60 euros em Lisboa.