Filho de Taylor Hawkins vence prémio após participação no concerto de homenagem ao pai

Shane Hawkins, filho de Taylor Hawkins, venceu um Drumeo Award pela sua prestação no concerto de tributo ao pai, realizado em setembro.

Este é um dos maiores prémios dedicados exclusivamente a bateristas, com Shane a levar para casa o troféu de Performance do Ano, após ter tocado ‘My Hero’ com os restantes Foo Fighters.

“Shane Hawkins depositou toda sua alma e coração nesta performance”, justificou a organização. “Tocou milhões de pessoas e demonstrou o amor, a energia e a alma que podem sair de uma bateria”.

Recorde aqui a performance: