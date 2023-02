O regresso dos Depeche Mode, um inédito dos Linkin Park e muito mais: as novidades de sexta-feira

O regresso dos Depeche Mode e a revelação de um inédito dos Linkin Park são alguns dos lançamentos em destaque nesta sexta-feira, 10 de fevereiro.

Gravada durante as sessões de “Meteora”, a canção ‘Lost’, dos Linkin Park, é partilhada a poucas semanas do 20.º aniversário desse álbum, que catapultou os norte-americanos para a fama, e tem um vídeo bem especial:

Lançado ontem, ‘Ghosts Again’ é o primeiro single do novo álbum dos Depeche Mode, “Memento Mori”, prometido para março. Com vídeo de Anton Corbijn, habitual parceiro criativo dos ingleses, este é o primeiro tema que a banda partilha desde a morte de Andy Fletcher, teclista e um dos fundadores do grupo.



“Para mim, ‘Ghosts Again’ capta o equilíbrio perfeito entre melancolia e alegria”, diz o vocalista Dave Gahan no comunicado de imprensa da nova canção, com o colega Martin L. Gore a acrescentar: “é raro gravarmos uma canção que não me canso de ouvir”.



Quem também está de volta são os norte-americanos Yo La Tengo. Banda de culto do indie feito nos Estados Unidos, o grupo de Ira Kaplan e Georgia Hubley acaba de lançar “This Stupid World”, o seu 17.º longa-duração. ‘Fallout’ é uma das primeiras amostras:

Outro veterano do rock norte-americano, Beck partilhou, esta sexta-feira, uma canção acústica e contemplativa, de título ‘Thinking of You’.

Em Portugal, MARO acaba de lançar um novo tema do seu novo álbum, “Hortelã”, previsto para abril. ‘Fui Passo Calculado’ sucede a ‘Oxalá’ e espelha a orientação do novo trabalho da cantora-compositora portuguesa, que à BLITZ apresentou o disco como acústico e “mais triste”.

Natural de Aveiro, a também cantora-compositora MEMA. apresenta hoje ‘Ligas’, o novo single do álbum “Leve♀Escuro”, que deverá sair em abril. Nas palavras da autora, ‘Ligas’ é “um hino para todos aqueles que preferem mil vezes serem eles próprios do que iguais à norma. Fala ao coração do introvertido ou simplesmente do que se sente sobrecarregado pelo ruído e pressão social. Uma ode à neurodiversidade, uma tentativa de normalização de um serão em casa em noite de festa”.



O primeiro álbum de MEMA. será apresentado no Teatro Aveirense, em Aveiro, a 27 de abril, e no Musicbox, em Lisboa, a 5 de maio.

Já disponível está também o primeiro álbum do rapper xtinto. “Latência” envolve a colaboração de mais de uma dezena de nomes, entre intérpretes, produtores e instrumentistas. No comunicado de imprensa, pode ler-se que, na introdução do álbum, o artista “deixa-se vulnerável ao seu público mais fiel, lançando-se num desabafo genuíno de 12 páginas, numa procura no meio do caos que foram os dois últimos anos.”

O disco do rapper de Ourém conta com a participação de benji prince e Lunna, entre outros, e tem em ‘Katrina’ um dos temas:





Já nas lojas e nas plataformas de streaming está igualmente “Tristana”, disco do produtor Stereossauro, com a voz de Ana Magalhães. O músico descreve este trabalho como uma homenagem “às mulheres, às mães, às irmãs, à sua força e e ao seu triunfo em situações sistematicamente desfavoráveis, abordando assuntos como a violência doméstica, a saúde mental, as oportunidades perdidas e os desgostos amorosos. É um disco em tons noturnos, intimista e realista, mas é, sobretudo, um disco de força, de resiliência e de vida.”

Misturando a guitarra portuguesa e a voz de uma fadista com a eletrónica, “Tristana” será apresentado ao vivo nas Caldas da Rainha a 18 de março. No disco, Ricardo Gordo toca a guitarra portuguesa e Sandra Baptista o acordeão. Stereossauro realizou, também, os vídeos de todas as canções.