É sexta-feira: uma mão cheia de novidades portuguesas e outras canções novas para descobrir no fim de semana

Carminho, MARO e Vaiapraia são alguns dos artistas que, esta sexta-feira, apresentam novidades.

Com novo álbum, “Portuguesa”, em março, a fadista Carminho lança hoje o primeiro single desse trabalho, ‘O Quarto’. O tema tem letra de Carminho e música de Alfredo Marceneiro.

Sobre a escolha deste fado para apresentar o álbum, diz a artista: “Quis começar este novo capítulo referenciando a história do fado, em particular, a mestria inspiradora de Alfredo Marceneiro na composição dos seus próprios fados tradicionais. Construir um repertório próprio, praticando diferentes combinações dentro de uma mesma tradição, é algo que me desafia.”

Carminho, que produziu o disco, começa a apresentar “Portuguesa” ao vivo a 4 de março, em Faro, chegando aos coliseus de Lisboa e Porto a 3 e 10 de novembro, respetivamente.

Quem também começa hoje a desvendar o seu novo álbum é MARO. A cantora-compositora e multi-instrumentista lançará “Hortelã” em abril, e até lá apresenta um single por semana (à quinta chegam os vídeos e à sexta as canções estão disponíveis em streaming).

Sobre ‘Oxalá’, o primeiro single de “Hortelã”, diz MARO: "É a primeira canção do novo álbum e fala de saber que provavelmente não vai dar certo e mesmo assim escolher e ver se dá. Quis que fosse o primeiro single porque vai muito ao encontro da minha atual visão da vida; tentar ver o lado positivo das coisas e ir vivendo sem expectativas nem pressão.”

Gravado em Barcelona com dois amigos guitarristas de Mariana Secca, aka MARO, “Hortelã” é, nas palavras da sua autora, “um álbum íntimo e sincero, que gravei com a intenção de deixar para trás o que foi e começar um novo capítulo.” À BLITZ, a artista que em 2022 ganhou o Festival da Canção avançou que o novo disco é ”um contraste com o [álbum] que saiu em agosto, que era muito mais produzido, eletrónico e com várias camadas. Era quase uma celebração do amor, do lado mais feliz. Este é o contrário: só tem três guitarras e foi todo gravado ao vivo, sem overdubs. As músicas também são bastante mais tristes."

Também hoje fica disponível “Estrelas e Trovões”, um novo EP do português Vaiapraia. Composto por quatro temas, o trabalho marca o regresso do músico “à crueza e simplicidade” e foi gravado em colaboração com Júlia Reis, das Pega Monstro.

A palavra a Vaiapraia: “São quatro músicas escritas com um baixo acústico que me tem acompanhado nos últimos dois anos e tal, desde que deixei de viver em Portugal. (…) Em maio do ano passado, enviei à Júlia Reis várias demos. O impulso surgiu quando vi um vídeo da Júlia a tocar a sua música ‘Limalha do Dão’ ao vivo, que ficou em repetição na minha cabeça.”



"Durante os meses seguintes trocámos áudios e ideias por mail (…). Foi tudo muito natural, apesar de não nos vermos há anos e ambos termos saído de Lisboa. Finalmente, em dezembro fui até à casa dela em Vilar Seco. Convidámos o Leonardo Bindilatti e num fim de semana ele gravou-nos isto. Mal cheguei lá, tive a melhor noite de sono desde há muito tempo. Na sala onde fizemos a gravação, a lareira esteve sempre acesa - tão acesa que se ouve às vezes."

‘Rio da Promessa’ é uma das faixas do EP “Estrelas e Trovões”:

Por seu turno, xtinto acaba de lançar ‘Cadáver’, novo single do seu vindouro álbum de estreia. Descrito como “uma carrossel de emoções”, o tema resulta da colaboração com Benji Price, Beiro e Kidonov.

Segundo xtinto, ‘Cadáver’ é "uma música sobre sucesso póstumo. A inspiração nasceu da inquietação que a morte sempre me causou, em especial quando se trata de um artista. É a minha forma de purgar alguns fantasmas que pairam à minha volta. Estou a tentar reclamar a eternidade da minha obra, para que eu nunca morra."

O álbum de estreia de xtinto tem por título “Latência” e chega a 10 de fevereiro.

A nível internacional, destaque para ‘Bone Church’, um regresso “menos metaleiro” dos Slipknot, e da cantora inglesa Katie Melua, cujo novo single ‘Those Sweet Days’ antecipa o seu nono álbum, “Love & Money”, nas lojas a 24 de março.