Chegou a nova canção dos Depeche Mode, ‘Ghosts Again’: conheça a capa, alinhamento e data do novo álbum

Os Depeche Mode revelaram esta tarde o novo single, ‘Ghosts Again’, bem como o respetivo vídeo, com realização do colaborador habitual, Anton Corbijn. A canção integra o álbum “Memento Mori”, o primeiro a ser editado depois da morte do teclista e fundador Andy Fletcher, em maio do ano passado.

“Para mim, ‘Ghosts Again’ capta o equilíbrio perfeito entre melancolia e alegria”, diz o vocalista Dave Gahan no comunicado de imprensa da nova canção, com o colega Martin L. Gore a acrescentar: “é raro gravarmos uma canção que não me canso de ouvir”.

Contando com 12 canções, “Memento Mori” chega a 24 de março e tem produção de James Ford, colaborador dos Arctic Monkeys, Florence + The Machine ou Foals que também já tinha produzido o álbum anterior, “Spirit”, de 2017. Veja abaixo a capa e o alinhamento completo do álbum.

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Ghosts Again

4. Don’t Say You Love Me

5. My Favourite Stranger

6. Soul With Me

7. Caroline’s Monkey

8. Before We Drown

9. People Are Good

10. Always You

11. Never Let Me Go

12. Speak To Me