Slipknot surpreendem com canção nova: ouça aqui ‘Bone Church’, menos ‘metaleira’ e mais alternativa

Os Slipknot partilharam uma canção nova, ‘Bone Church’.

O tema, criado durante as sessões de “.5: The Gray Chapter” (2014), foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos pelos Slipknot, e mostra o grupo a adotar uma toada bem menos “metaleira” e mais conotada com o rock alternativo.

De acordo com Shawn “Clown” Crahan, ‘Bone Church’ é um tema que a banda costumava tocar nos bastidores da digressão em torno de “.5: The Gray Chapter”. “Temos tentado dar-lhe vida desde então, e ei-la por fim”, acrescentou.

Ouça-a aqui: