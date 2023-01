Carminho leva o novo álbum aos Coliseus de Lisboa e Porto

Carminho vai levar o novo álbum, “Portuguesa”, aos palcos dos Coliseus de Lisboa e Porto nos dias 3 e 10 de novembro, respetivamente, anunciou esta manhã a promotora Everything is New. A digressão de apresentação do álbum arranca já em fevereiro.

Produzido pela própria fadista, “Portuguesa”, o seu sexto álbum, tem edição agendada para 3 de março, com o primeiro single a chegar já na próxima semana.

Contando com colaborações de nomes como Marcelo Camelo, Luísa Sobral, Rita Vian ou Joana Espadinha, o disco, cujo alinhamento completo e capa podem ser consultados aqui, é, segundo a artista, uma continuação da “história que tenho vindo a escrever, as minhas origens, influências e a música em que me revejo”.

Em março do ano passado, a BLITZ e o Expresso estiveram em estúdio com Carminho para acompanhar as gravações de “Portuguesa”. A fadista falou-nos sobre o seu processo criativo, defendendo: “A tristeza é um lume muito criativo. É um dos sentimentos mais dinâmicos, porque há qualquer coisa em ti que te faz querer sair”.