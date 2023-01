Mais um festival a retirar os Pantera do cartaz: banda de Phil Anselmo está a ser cancelada

O concerto dos Pantera no festival Gasometer, em Viena (Áustria), foi cancelado.

A organização do festival não deu um motivo para o cancelamento, dizendo apenas que irá proceder ao reembolso dos bilhetes. O espetáculo dos Pantera na capital austríaca teria lugar a 31 de maio.

Apesar de não ter sido indicada a razão, presume-se que tenha que ver com a saudação nazi que o vocalista Phil Anselmo fez durante um concerto em 2016, e que levou ao cancelamento dos concertos dos Pantera nos festivais alemães Rock Am Ring e Rock Im Park.

O jornal “Die Presse” escreve, também, que o pedido para a remoção dos Pantera do cartaz do Gasometer partiu do Die Grünen, o maior partido ecologista da Áustria.