Carminho regressa com “Portuguesa”: novo álbum sai em março

“Portuguesa”, o novo álbum de Carminho, é editado a 3 de março, com um primeiro single a ser desvendado já no início de fevereiro. Contando com produção da própria fadista, o sexto disco do seu percurso inclui colaborações de nomes como Marcelo Camelo, Luísa Sobral, Rita Vian ou Joana Espadinha.

“'Portuguesa' foram dez dias no estúdio Namouche em Lisboa, no mês de março de 2022 e os dois anos que os antecederam. Continuo à procura da vertigem onde posso encontrar, com novas combinações da mesma matriz, a minha identidade”, revela a artista em comunicado, “é a história que tenho vindo a escrever, as minhas origens, influências e a música em que me revejo”.

Contando com 14 composições, várias com letra e música da própria fadista, “Portuguesa” serve como aprofundar “do seu pensamento sobre o fado”, explorando “várias combinações dentro dos cânones, repensando a forma”. Veja a capa do álbum e consulte também o alinhamento.

1. ‘O Quarto’ (fado Pagem)

Letra: Carminho

Música: Alfredo Marceneiro



2. ‘As Flores’ (fado Flores)

Letra e Música: Carminho



3. ‘As Fontes’ (fado Sophia)

Letra: Sophia de Mello Breyner Andresen

Música: Carminho



4. ‘Praias Desertas’

Letra e Música: Carminho



5. ‘Marcha de Alcântara de 1969’

Letra: José da Silva Nunes

Música: Jorge d’Ávila



6. ‘Fado É Amor’

Letra e Música: Joaquim Frederico de Brito



7. 'Palma'

Letra: David Mourão-Ferreira

Música: Carminho



8. ‘Simplesmente Ser’

Letra e Música: Rita Vian



9. ‘É Preciso Saber Porque Se É Triste’ (fado Soneto)

Letra: Manuel Alegre

Música: Carminho



10. ‘Sentas-te a Meu Lado’

Letra e Música: Luísa Sobral



11. ‘Ficar’

Letra e Música: Joana Espadinha



12. ‘Pedra Solta’

Letra: António Campos

Música: Carminho



13. ‘Levo o Meu Barco no Mar’

Letra e Música: Marcelo Camelo



14. ‘Meu Amor Marinheiro’

Letra: António Campos

Música: Joaquim Pimentel