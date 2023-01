O que Carminho cantou até aqui chegar: os duetos, os sucessos e as canções memoráveis

Carminho revelou esta terça-feira que o novo álbum, o sexto da sua discografia, será editado a 3 de março, sendo antecedido por um primeiro single que chega no início de fevereiro. Enquanto a música nova não chega, recuperamos alguns dos momentos-chave de um percurso discográfico ao serviço do fado que a levou, também, a cruzar para outros territórios em colaborações com o espanhol Pablo Alborán, os brasileiros Chico Buarque e Marisa Monte ou a cantora pop portuguesa Bárbara Bandeira.

