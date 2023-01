Festival Sónar Lisboa revela o cartaz completo

O australiano Chet Faker, em formato DJ, e a artista sul coreana Peggy Gou são os principais destaques das 20 confirmações anunciadas esta quinta-feira e que completam o cartaz musical do Sónar Lisboa 2023, que se realiza nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril.



Protagonistas da música eletrónica mundial e figuras destacadas da cena portuguesa juntam-se num elenco de cerca de meia centena de nomes: haverá DJ sets de Peggy Gou, Amelie Lens, Folamour, Major League DJZ, Anfisa Letyago, Chet Faker, Patrick Mason e Mochakk, concertos de Max Cooper, WhoMadeWho e Héctor Oaks, e uma ‘fornada’ nacional que passa por Sensible Soccers, DJ Nigga Fox, Rui Vargas ou Yen Sung.



Numa edição que antecipa também o 30º aniversário do festival nascido na Catalunha (que se realiza em junho), o festival lisboeta divide-se novamente em sessões diurnas e noturnas, concentrando agora todas as atuações ao vivo e DJ sets no mesmo espaço, o Parque Eduardo VII, com o Pavilhão Carlos Lopes a afirmar-se como sala principal.

Os bilhetes estão disponíveis através do site oficial do festival.

Veja aqui o cartaz completo:



sexta-feira, 31 de março

Sónar à Noite | 22h às 6h

Anfisa Letyago (IT) | Catarina Silva (PT) | Eu Odeio Modelos - Sónar show A\V exclusivo (FR) | James Holden ao vivo (Reino Unido) | KiNK ao vivo (BG) | Max Cooper ao vivo AV (Reino Unido) | Ou:la (IE) | Reinier Zonneveld ao vivo (NL) | Skream b2b Mala (Reino Unido) | Sofia Kourtesis (PE) | VTSS (PL)



sábado 1 de abril

Sónar de Dia | 14h às 22h

Ana Pacheco (PT) | Colin Benders ao vivo (NL) | Diana Oliveira (PT) | Programa Folamour A/V (FR) | Francisca Urbano (PT) | Funkamente (PT) | Liga Principal DJZ (ZA) | Mingote (PT) | Mochakk (BR) | DJ Nigga Fox ao vivo (PT) | Nuno Di Rosso (PT) | Peggy Gou (KR) | Serginho b2b Zé Salvador (PT) | SHERELLE x Kode9 (Reino Unido) | VIL (PT)

Sónar à Noite | 22h às 6h

999999999 vivo (TI) | Ácido Pauli (DE) | Astra Club (DJ Tennis b2b Carlita) (IT/TR) | DJ Mell G (DE) | Enrico Sangiuliano (TI) | Héctor Oaks ao vivo (ES) | John Woods (PT) | Madd Rod (PT) | Patrick Mason (DE) | Throes + The Shine (PT) | WhoMadeWho ao vivo (DK)

domingo, 2 de abril

Sónar de Dia | 14h às 2h

Lente Amelie (BE) | Bawrut (IT) | Bernardo + Johan (PT) | Chet Faker (AU) | Cinthie ao vivo (DE) | Cormac b2b fka.m4a (Reino Unido) | Cruz (PT) | Rei Kami (BR) | Lady Shaka (NZ) | Luísa (PT) | Mvria (PT) | Rui Vargas b2b Gusta-vo (PT) | Futebol Sensível (PT) | Shaka Leão (PT) | Telma (PT) | Violet b2b Photonz (PT) | Yen Sung (PT)