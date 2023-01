A mensagem que Lady Gaga enviou a Madonna: “Adoramos-te, M”

Madonna partilhou um vídeo, nas redes sociais, em que agradece aos fãs pelo “amor e apoio” demonstrado ao longo da última semana. Entre os fãs entusiasmados com a nova digressão está Lady Gaga, que lhe deixou uma curta mensagem nos comentários ao vídeo: “Adoramos-te, M”.

No vídeo, a “Rainha da Pop” mostra-se agradecida pelo facto de muitas das datas da sua nova “Celebration Tour” já se encontrarem esgotadas. “Não tomo nada disto por garantido”, afirmou.

“Sinto-me como a rapariga mais sortuda do mundo. E sinto-me muito grata pelo vosso apoio. Mal posso esperar por montar o espetáculo e ter um momento com cada um de vós, em palco, de forma a celebrar as últimas quatro décadas da minha viagem”.

Além de Lady Gaga, também artistas como Diplo ou Ivete Sangalo deixaram comentários no vídeo, demonstrando a sua admiração por Madonna.

Recorde-se que a “Celebration Tour” irá passar pela Altice Arena, em Lisboa, a 6 e 7 de novembro.