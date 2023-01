Steve Vai regressa a Portugal para dois concertos

O guitarrista norte-americano Steve Vai acaba de anunciar duas datas em Portugal, no âmbito da Inviolate World Tour. A digressão abre a 24 de março no CCB, em Lisboa, e segue para a a Casa da Música no Porto, a 26 de março.

Em 2022, Vai editou o álbum “Inviolate”. A 27 deste mês lança “Vai / Gash”, um álbum que o artista guarda há mais de três décadas. “Foi composto e gravado num ímpeto em 1991, talvez num período de 2 semanas, em resposta ao meu desejo de ter um tipo específico de música para ouvir quando conduzia a minha Harley Davidson, com os meus amigos. Um desses amigos era John “Gash” Sombrotto, o poderoso cantor que se ouve neste disco. É uma reminiscência de um certo tipo de rock que eu gostava quando era adolescente nos anos 70. Essas gravações ficaram na prateleira por mais de 30 anos”, afirma, citado em comunicado da promotora Everything Is New.

Com uma carreira que remonta ao final dos anos 70, Steve Vai - discípulo de Frank Zappa - foi a par de Joe Satriani um dos virtuosos da guitarra mais famosos dos anos 80 e 90.

Os bilhetes para estes concertos são postos à venda sexta-feira, às 11h.

Centro Cultural de Belém | 24 de março

Cadeira de Orquestra - 55€

1ª Plateia - 48€

2ª Plateia - 38€

1º Balcão - 30€

2º Balcão - 25€

Balcão Lateral - 22€

Laterais - 33€

Camarote Central - 38€

Camarote Lateral - 30€

Galeria Pé - 22€

Mobilidade Condicionada - 33€

Casa da Música | 26 de março

1ª Plateia - 48€

2ª Plateia - 38€