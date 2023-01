Os Young Gods vão dar concerto grátis em Leiria

A banda The Young Gods, da Suíça, vai atuar em Portugal no dia 24 de agosto, na 12.ª edição do festival Extramuralhas, em concerto que terá entrada livre, anunciou a organização.

Segundo a associação Fade In, que desde 2010 organiza o festival gótico dedicado à música independente, The Young Gods, “portentosa banda rock industrial”, apresentará em Leiria, no Jardim Luís de Camões, um “concerto de ‘best of’”, com os principais êxitos do grupo, que soma mais de 35 anos de carreira.

“Os suíços The Young Gods são uma das bandas que nos seus mais de 35 anos de carreira maior culto granjearam entre os melómanos portugueses”, destaca a Fade In numa publicação ‘online’. Para a associação, os suíços destacam-se pela “vasta obra de sonoridade característica, reconhecidamente pioneira e, sobretudo, devido às marcantes e avassaladoras atuações ao vivo”. Em Leiria, o espetáculo terá entrada livre, avança a Fade In, que promete “uns The Young Gods em plena forma”, revisitando “todos os seus mais emblemáticos temas”, num “‘best of’ absolutamente imperdível”.

Os The Young Gods já tinham sido anunciados em 2019 para o festival Extramuralhas de 2020, mas a edição desse ano foi cancelada devido à pandemia. Este é o terceiro nome anunciado para o festival gótico Extramuralhas, que se realiza entre os dias 24 e 26 de agosto.

Antes tinham sido confirmados os ingleses Clock DVA e os espanhóis Esplendor Geométrico, bandas de música industrial com mais de 40 anos de carreira. Ambos os concertos estão agendados para o dia 25 de agosto, no Teatro José Lúcio da Silva.