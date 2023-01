Shakira vs. Piqué: ex-futebolista chega a evento conduzindo um Twingo

O ex-futebolista Gerard Piqué voltou a responder à nova canção de Shakira, conduzindo um Renault Twingo até à sua King's League, uma competição que visa trazer novos fãs ao futebol e que apresenta uma série de regras bem diferentes das da modalidade.

A cantora colombiana, que se divorciou de Piqué em 2022 após este a ter traído, lançou recentemente um tema intitulado ‘ BZRP Music Sessions #53’, no qual deixou várias indiretas ao atleta e à sua atual namorada, Clara Martí. “ Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio”, canta.

Piqué não se deixou silenciar, tendo, após a canção ser lançada, fechado um contrato com a Casio. “É um relógio para toda a vida”, disse. Agora, deixou-se filmar ao volante de um Twingo.

A novela Shakira vs. Piqué parece estar para durar: a cantora continua a provocar os seus antigos sogros, também seus vizinhos em Barcelona, tendo colocado uma bruxa na varanda, virada para a casa dos pais do ex-futebolista, e a sua nova canção no volume máximo.