A Garota Não: “Identifico-me como mulher e não como músico, apesar de a minha escrita ser por vezes no masculino”

Convidada do Posto Emissor desta semana, Cátia Mazari Oliveira, mais conhecida como A Garota Não, falou sobre o seu trajeto na música e comentou, também, alguns dos assuntos da semana.

A propósito da entrevista à BLITZ de Midus, a pioneira do rock português, que afirma que sempre se viu como um músico, e não uma mulher na música, A Garota Não diz: “Compreendo, mas identifico-me como mulher, não como música. Até porque de música nem sei assim tanto, faço-a por intuição.”

“Apesar de às vezes escrever no masculino, faço questão de escrever para mulheres e sobre assuntos relacionados com mulheres. Quando canto: ‘já caminho descalço para ninguém me ouvir’, não estou a pensar que sou um rapaz. Sou um ser a viver uma história. Acho que não escrevia ‘A Mulher Batida’ com a mesma propriedade se não fosse mulher”, acredita.

Ouça a resposta completa pela 1h 09m 40s.