U2 lançam “Songs of Surrender” em março: vídeo que apresenta o álbum foi realizado por artista português

Os U2 anunciaram o lançamento de um novo álbum, “Songs of Surrender”.

O disco será composto por novas gravações e reinterpretações de 40 temas do catálogo dos U2. A data de lançamento é 17 de março.

Esta terça-feira, a banda irlandesa divulgou um ‘teaser’ do álbum, realizado pelo artista visual português João Pombeiro, nascido em Leiria há 43 anos e ligado a projetos de Nuno Markl e do “universo” Bruno Aleixo. Em 2015, Pombeiro integrou “Uma Nêspera no Cu”, “websérie” e depois espetáculo com Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo.

O vídeo contém um trecho de uma nova versão de ‘Beautiful Day’, um dos clássicos dos U2, e mostra vários elementos da marcantes do percurso da banda, da Irlanda natal aos palcos de Red Rocks, Live Aid, bem como lugares ligados a álbuns (Joshua Tree) e a videoclipes famosos (Las Vegas), num trabalho de colagem. Ainda não foi anunciado o alinhamento completo do álbum, que foi revelado esta semana pelo guitarrista The Edge, numa carta aberta aos fãs.

Veja o vídeo: