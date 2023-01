João Pombeiro, o português que fez o novo vídeo dos U2: “Não me disseram que banda era e eu estava a trabalhar com os Xutos. Mas insistiram”

O novo projeto dos U2, “Songs of Surrender”, foi ontem apresentado ao mundo com um trailer da autoria de João Pombeiro, artista plástico e visual português. O vídeo disponibilizado no YouTube tem um minuto de duração e pretende, através de uma linguagem estética baseada em colagens que Pombeiro tem vindo a aprimorar nos últimos anos, traçar a carreira de 40 anos da banda que nasceu em Dublin, na Irlanda, e se tornou num fenómeno de dimensão global. Neste vídeo, a frase “Songs of Surrender – The New Album” surge rabiscada com a palavra “new” a ser substituída por “re-imagined”, “pormenor” que confirma que esse novo trabalho será constituído por regravações – ou “reimaginações” – de 40 clássicos dos U2. O primeiro será ‘Pride (In the Name of Love)’ que estreará dentro de algumas horas, de acordo com o contador decrescente disponibilizado no site oficial dos U2.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler