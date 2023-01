Noah Schnapp, o Will de “Stranger Things”, revela ser homossexual

Noah Schnapp recorreu ao TikTok para revelar ao mundo a sua homossexualidade.

O ator, que interpreta Will em “Stranger Things”, afirmou num vídeo que contou à família e aos amigos, obtendo deles uma reação imediata: “nós sabemos”.

“Nunca foi um problema. E, francamente, nunca será um problema”, acrescentou.

Em julho passado, Noah Schnapp assumiu que a personagem que interpreta era, também ela, homossexual. E fez alusão a isso mesmo na legenda do vídeo: “sou mais parecido com o Will do que pensava”.

