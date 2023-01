Revelados detalhes sobre o acidente do ator Jeremy Renner: parte superior do tronco muito afetada e hemorragia

Foram revelados mais detalhes acerca do acidente que envolveu o ator Jeremy Renner, no final da passada semana.

Renner teve que ser hospitalizado e operado de urgência após um acidente com um limpa-neves, em Reno, no estado norte-americano do Nevada.

O site “TMZ” obteve a chamada telefónica feita para a emergência médica, que dá conta de que Renner estava com grandes dificuldades em respirar, devido ao colapso do lado direito do peito, afetando um pulmão, e com uma hemorragia na cabeça. A parte superior do tronco terá sido muito afetada.

O ator teve que ser transportado para um hospital por via aérea. O acidente deu-se enquanto Renner tentava ajudar um familiar com o limpa-neves: o aparelho terá começado a deslizar e o ator tentou pará-lo, acabando por ser atropelado pelo mesmo.

Jeremy Renner, cujo estado de saúde foi inicialmente descrito como “crítico”, encontra-se a recuperar, tendo partilhado uma selfie na cama do hospital.