Jeremy Renner partilhou a sua primeira selfie após o acidente com um limpa-neves no seu rancho, no início do ano, que o deixou em estado crítico.

O ator teve mesmo que ser operado de urgência, estando neste momento a recuperar.

No Instagram, Renner partilhou uma fotografia tirada na cama do hospital e agradeceu o apoio dos fãs: “Obrigado pela vossa simpatia. Estou demasiado atrapalhado para escrever o que seja, mas envio-vos amor”, disse.

Veja a publicação: