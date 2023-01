Edward Norton descobre ser descendente de Pocahontas

O ator Edward Norton descobriu ser descendente de Pocahontas, a mulher indígena, nascida no final do século XVI, que inspirou a personagem de animação do mesmo nome.

A revelação aconteceu durante o programa de televisão “Finding Your Roots”, cujos investigadores descobriram documentos que provam que o colono John Rolfe, um antepassado de Edward Norton, foi casado com Pocahontas.

“John Rolfe e Pocahontas casaram a 5 de abril de 1614 -o ano que Shakespeare morreu, para terem uma ideia. Pocahontas morreu em março de 1617, em Inglaterra, e John Rolfe em março de 1622”, afirmou o apresentador do programa, Henry Louis Gates.

Para Edward Norton, esta descoberta “faz-nos perceber como somos uma parte muito pequenina da história”.

No mesmo programa, o norte-americano, que já ouvira falar da possibilidade de ser descendente de Pocahontas, ficou a saber que um seu antepassado direto era dono de escravos, situação que o deixou “desconfortável”.