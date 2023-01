Edward Norton “desconfortável” depois de saber que os seus antepassados foram donos de escravos

O ator Edward Norton admitiu sentir-se “desconfortável”, depois de ter descoberto que os seus antepassados foram donos de escravos.

Num dos últimos episódios do programa “Finding Your Roots”, do canal norte-americano PBS, o ator foi confrontado com fotografias de um casal de escravos, ao lado de cinco filhas entre os quatro e os dez anos. Todos eles foram propriedade dos antepassados de Norton.

“Estas coisas deixam-nos desconfortáveis”, disse. “E ainda bem. Toda a gente deveria sentir-se desconfortável ao ver isto”.

“Não estão a julgar a tua própria vida, mas sim a história deste país. Temos de a assumir, acima de tudo, e depois de a confrontar. Lês algo como ‘escrava de oito anos’ e só te apetece morrer”, acrescentou.