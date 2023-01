Maria Bethânia anuncia concerto no Porto

A cantora brasileira Maria Bethânia virá a Portugal este ano, apresentar o seu espetáculo “Fevereiros”.

Depois de anunciado um concerto no festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley, a 1 de julho, é agora confirmado um espetáculo no Porto, a 28 de junho no Pavilhão Rosa Mota.

Segundo a promotora dos espetáculos, a Música no Coração, nestas noites Maria Bethânia irá interpretar “sucessos da sua carreira, músicas dos trabalhos mais recentes e canções inéditas na sua voz”.

Em palco com Maria Bethânia estará uma banda composta por Romulo Gomes (contrabaixo), João Camarero (violão de sete cordas), Lan Lahn (percussão), Paulo Dafilin (violão, viola e guitarra), Marcelo Costa (percussão) e Marcelo Calder (direção, piano e acordeão).

Este é o preçário do concerto do Porto:

Plateia VIP: 80 euros

1ª Plateia: 70 euros

Plateia D e E: 60 euros

Balcão 0: 50 euros

Balcão 1: 45 euros

Balcão 2: 35 euros