Ator Jeremy Renner foi operado de urgência após acidente com limpa-neves

O ator Jeremy Renner foi operado de urgência, após ter sofrido um acidente com um limpa-neves, na véspera de ano novo.

O acidente deixou-o em estado considerado “crítico”, e obrigou a que Renner fosse transportado para um hospital por via aérea.

Segundo o “The Hollywood Reporter”, o ator conhecido por desempenhar o papel de Clint Barton, o herói conhecido por Hawkeye no universo Marvel, sofreu traumatismos torácicos e graves lesões ortopédicas.

Sam Mast, representante do ator, emitiu entretanto um comunicado onde a família de Renner agradece “aos médicos e enfermeiros incríveis”, e aos fãs, pelo apoio.

Jeremy Renner, duas vezes nomeado para Óscares, foi a única pessoa envolvida no acidente, no seu rancho em Reno, no estado norte-americano do Nevada.