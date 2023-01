Ator da Marvel Jeremy Renner em estado "crítico mas estável" após acidente com limpa-neves

O ator norte-americano Jeremy Renner encontra-se em estado "crítico, mas estável" após um acidente com um limpa-neves, no qual sofreu "ferimentos graves", confirmou esta segunda-feira o seu representante à imprensa especializada em cinema.

Jeremy Renner, de 51 anos, é atualmente conhecido por interpretar Hawkeye (Gavião Arqueiro, em português) nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês).

O acidente ocorreu no domingo na sua residência em Reno, no estado do Nevada. Renner foi levado de avião para um hospital próximo.

O representante também explicou que o ator "está a receber um excelente atendimento" e que está junto da sua família.

"Podemos confirmar que Jeremy está em estado crítico, mas estável, com ferimentos sofridos depois de ser envolver num acidente relacionado com a meteorologia enquanto limpava neve", confirmou.

Reno havia sido alvo de uma tempestade de neve na véspera de Ano Novo.

Renner já atuou em vários projetos do MCU. Além de estar associado à Marvel Studios, da The Walt Disney Company, o ator participou em vários sucessos no cinema, como dois filmes da franquia "Missão Impossível".

O também produtor foi nomeado para dos Óscares, incluindo uma de Melhor Ator Secundário por "The Town" (2010) e outra de Melhor Ator por "The Hurt Locker" (2008).