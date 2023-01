Álbum ‘perdido’ dos Slipknot deverá sair este ano

Os Slipknot poderão estar prestes a lançar “Look Outside Your Window”, disco “perdido” da banda.

A revelação foi feita por Shawn “Clown” Crahan, em entrevista à revista “Upset”. “A 1 de abril, o nosso contrato com a editora [Roadrunner] acaba. Não temos planos para o lançar imediatamente, mas imagino que saia pouco depois disso”, afirmou.

O material de “Look Outside Your Window” foi originalmente gravado durante as sessões de “All Hope Is Gone”, disco de 2008. A música, descrita como “psicadélica”, foi comparada por Corey Taylor à dos Radiohead.

“É um trabalho notável”, continuou “Clown”. “Nunca ouvirão o Corey Taylor como aqui. É uma das melhores coisas que já fiz na vida. É arte divina e as pessoas merecem-no”.

O último álbum dos Slipknot, “The End, So Far”, foi editado em 2022. A banda regressa a Portugal em junho, para uma atuação na primeira edição do festival Evil Live.