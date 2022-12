Slipknot e Pantera em Portugal em 2023: é no novo festival Evil Live

Os Slipknot e os regressados Pantera irão atuar em Portugal no próximo ano. As duas bandas norte-americanas estão confirmadas no novo festival Evil Live, que decorre na Altice Arena, em Lisboa, nos dias 28 e 29 de junho. A organização é da Prime Artists, a mesma empresa responsável pelo festival VOA, que este ano teve lugar no Estádio Nacional, e que, apurou a BLITZ junto da promotora, não se realizará em 2023.

Descrito como "um novo festival dedicado às sonoridades mais pesadas, em todas

as suas vertentes, tendo como espinha dorsal uma aposta na diversidade de géneros e subgéneros", o festival Evil Live promete uma edição inaugural “do mainstream ao alternativo, dos riffs e das guitarradas às novas tendências mais contemporâneas, dos grandes nomes estabelecidos ao talento emergente”. Pantera e Slipknot são os cabeças de cartaz: a banda de Phil Anselmo, que se reuniu para concertos ao cabo de quase vinte anos de paragem - e ressurge numa formação composta por Phil Anselmo na voz, Rex Brown no baixo, Zakk Wylde na guitarra e Charlie Benante na bateria - encabeça o primeiro dia, 28 de junho, enquanto o grupo de “Iowa” é o principal destaque da segunda noite, 29 de junho.



Os bilhetes estarão à venda a partir de quarta-feira, 14 de dezembro. O passe de 2 dias custa 120 euros, enquanto os bilhetes diários terão o preço de 70.