A fotografia de Rui Veloso no meio dos ‘reis’ Pelé e Eusébio

Rui Veloso partilhou uma fotografia em que surge no meio de dois dos maiores futebolistas de sempre: o português Eusébio, falecido em 2014, e o brasileiro Pelé, que na passada quinta-feira deixou o mundo dos vivos.

“Não podia deixar de relembrar este encontro com duas figuras extraordinárias! Meu querido Eusébio e o grande Pelé!”, escreveu o músico no Instagram, mostrando a imagem, que remonta aos anos 90, referindo ainda que “o Eusébio foi o culpado da fotografia”. “Eu estava com vergonha e ele obrigou- me…”, esclarece Veloso.

Eusébio da Silva Ferreira faleceu em 2014, aos 71 anos. Por sua vez, o ‘rei’ brasileiro Pelé, Edson Arantes do Nascimento, morreu a 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. O cortejo fúnebre do astro brasileiro decorre esta terça-feira, em Santos.