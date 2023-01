Vale a pena ler de novo. A fabulosa vida de Mário Barreiros, o músico que sempre quis fugir das luzes mas acabou a tocar com toda a gente

Tem um currículo incrível: tocou em discos de José Mário Branco ou Vitorino, deixando marca nos terrenos da música popular de intervenção, fundou os Jafumega, integrou a banda de Rui Veloso, esteve ao lado de Pedro Abrunhosa desde o início, produziu Silence 4 e embarcou na aventura The Gift, ligando o seu nome também a alguns dos maiores sucessos do pop-rock nacional. Ganhou fama como produtor, levando nomes como Da Weasel ao topo das tabelas, trabalhando lado a lado com Mario Caldato, Jr, produtor de Beck e Beastie Boys. Deu por si a cantar à mesa com Brian Eno... Histórias incríveis de uma vida cheia de aventuras e de dedicação plena à música. “Sou sideman”, garante, sempre a tentar fugir dos holofotes. De forma muito discreta, acaba de lançar "Dois Quartetos Sobre o Mar", projeto em que trabalha com dois diferentes quartetos de jazz e em que reclama espaço numa área a que sempre esteve ligado: ajudou a fundar a Escola de Jazz do Porto, tocou com gente como Maria João, Rão Kyao ou António Pinho Vargas. Num pequeno restaurante em Espinho, na esplanada sob o sol de Inverno, Mário Barreiros desfiou o seu novelo de ricas memórias.

