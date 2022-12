“Todos nós vamos sentir falta dele”: Dino D’Santiago, Anitta, Rui Veloso e até Will Smith despedem-se do “Rei” Pelé

O futebolista brasileiro Pelé morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, vítima de um cancro no colón, e o mundo da música já reagiu ao seu desaparecimento. As mensagens de pesar chegam dos dois lados do Atlântico, com músicos como Caetano Veloso, Dino D’Santiago, Anitta, Rui Veloso ou Ivan Lins a partilharem as suas homenagens nas redes sociais.

“Dia triste para o Brasil. Pelé nos deixou hoje”, escreve Caetano Veloso no Instagram, partilhando um vídeo e recordando o que o futebolista tinha escrito sobre a sua canção ‘Love Love Love’ (“que fiz inspirado nas palavras dele”) na sua autobiografia.

Anitta partilhou uma fotografia de Pelé nas stories do Instagram, adicionando-lhe a mensagem: “Descanse em paz, Rei Pelé”. Dino D’Santiago também partilhou uma fotografia, mas de Pelé em campo com Eusébio, escrevendo na legenda: “O Olympo hoje...”.

O músico brasileiro Ivan Lins partilhou um longo texto sobre o encontro que teve com o futebolista em meados dos anos 1980. “Pois é! Perdemos o Pelé. O melhor de todos, Atleta do Século”, diz, “sinto aqui dentro uma tristeza amena, carinhosa. Todos nós vamos sentir falta desse cara. Mas a arte dele fica”.

“Não podia deixar de relembrar este encontro com duas figuras extraordinárias! Meu querido Eusébio e o grande Pelé!”, diz Rui Veloso ao partilhar uma fotografia na qual surge entre os dois futebolistas, “O Eusébio foi o culpado da fotografia, eu estava com vergonha e ele obrigou-me... Paz às suas almas!”.

Também o ator norte-americano Will Smith deixou uma mensagem de pesar nas suas redes sociais, partilhando uma série de fotografias com Pelé e dizendo: “O melhor de sempre! Descanse em paz, Rei Pelé”.