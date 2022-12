Mãe da cantora Claudisabel internada após a morte da filha

A mãe da cantora Claudisabel está internada no Hospital de Portimão desde segunda-feira, depois de saber da morte da filha.

Segundo o Correio da Manhã, o funeral da cantora será adiado, aguardando pelo restabelecimento de Raquel Madeira. O estado de saúde da mãe de Claudisabel inspira preocupações. De acordo com o site do programa “Fama Show”, da SIC, Raquel não acompanhara Claudisabel ao programa de televisão “Domingão” por ter sofrido um princípio de AVC alguns dias antes. A mãe da cantora tinha por hábito viajar com a filha, algo que não fez no passado fim de semana.

A artista, de 40 anos, morreu num acidente ao quilómetro 85, da A2, junto a Alcácer do Sal. Regressava a Loulé, proveniente de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, onde se realizou, em direto, o programa “Domingão”.