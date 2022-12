Cantora Claudisabel morre em acidente de viação

Claudisabel morreu na madrugada desta segunda-feira num acidente de viação na A2, em Alcácer do Sal. Tinha 40 anos. A notícia foi anunciada na página oficial da cantora no Facebook.

À Lusa, fonte da Proteção Civil confirmou que, além da vítima mortal, outra pessoa ficou ferida na colisão entre dois veículos ligeiros na A2. O comandante dos bombeiros realçou que o carro em que seguia a cantora capotou na sequência da colisão. As operações de socorro implicaram a realização de “trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado”. O óbito da cantora foi declarado no local.

Nascida a 4 de outubro de 1982, Claudisabel começou a sua carreira em 1995, com o seu primeiro álbum "Dizias Tu, Pensava Eu". Entre a segunda metade dos anos 90 e o início dos 00 lançou vários álbuns num registo popular/dance, como “Pensei com o Coração” (1998), “Preciso de um Herói” (1999) ou “Meu Sonho Azul” (2002).

Em 2010 participou no Festival da Canção com o tema ‘Contra Tudo e Todos’, não tendo passado à final do certame.

O seu último álbum, “Condenada”, data de 2020.