Funeral de Claudisabel é esta sexta-feira em Loulé

O funeral da cantora Claudisabel, que faleceu na sequência de um acidente na A2, realiza-se esta sexta-feira em Loulé, no Algarve, comunicou a agência Nucafe, representante da artista.

O velório de Cláudia Isabel Leiria Madeira terá lugar na Igreja de São Francisco, em Loulé, a partir das 9h30 de sexta, realizando-se o funeral às 10h30. A artista será sepultada no Cemitério da cidade algarvia.

Claudisabel foi vítima de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida na madrugada de segunda-feira perto de Alcácer do Sal. Provinha de Castanheira de Pera, onde tinha estado a atuar no camião do programa “Domingão”, da SIC, tendo depois conduzido a sua viatura sozinha, a caminho de casa, no Algarve. Tinha 40 anos.