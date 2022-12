MEO Sudoeste 2023 anuncia os primeiros nomes: David Guetta e um ex-One Direction estão entre eles

Foram esta quarta-feira anunciados os primeiros nomes do cartaz da 25ª edição do festival MEO Sudoeste: são eles o DJ francês David Guetta, que já por várias vezes passou pelo evento, o cantor e compositor irlandês Niall Horan (ex-One Direction), que em 2018 atuou pela primeira e única vez em Portugal, e Ivandro, a voz do sucesso ‘Lua’ e um dos ‘campeões’ do streaming em Portugal este ano.

O festival da Música no Coração tem lugar entre os dias 9 e 12 de agosto de 2023 na Zambujeira do Mar. Guetta e Horan atuam a no primeiro dia, enquanto Ivandro sobe ao palco principal do evento no último.

O passe do festival, em formato ‘fã-pack’, está a venda por 92 euros. O preçário geral é este, evoluindo à medida que a data de início do festival se aproxima:

Até 31 de dezembro:

Passe Geral – 115€

Bilhete Diário – 50€

1 de janeiro a 15 de abril:

Passe Geral – 120€

Bilhete Diário – 55€

16 de abril a 31 de julho:

Passe Geral – 125€

Bilhete Diário – 60€

Em agosto:

Passe Geral – 130€

Bilhete Diário – 65€

O campismo da Herdade da Casa Branca abre a 5 de agosto.