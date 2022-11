De Ivandro a Chico da Tina: Spotify revela quais foram os mais ouvidos em Portugal (e no mundo) em 2022

O Spotify revelou as suas listas de artistas e canções mais ouvidas de 2022, em Portugal e no mundo.

No “Wrapped 2022” do serviço de streaming, The Weeknd sucede a Drake na lista das preferências dos portugueses, relegando o compatriota para 2º lugar. O top 5 de artistas mais ouvidos em Portugal fecha com Taylor Swift, Luan Santana e Ed Sheeran.

Quanto aos portugueses mais ouvidos, encontramos Ivandro na liderança. A voz de ‘Lua’ surge à frente de Dillaz, Julinho KSD, Wet Bed Gang e Plutónio, evidenciando-se neste top 5 a força do rap português. Richie Campbell, Bispo, ProfJam, Slow J e Chico da Tina encerram a lista dos 10 artistas nacionais que os portugueses mais ouviram no Spotify.

“Dançarina”, do brasileiro Pedro Sampaio, é a canção mais ouvida pelos portugueses, com o também brasileiro Xamã a ficar na segunda posição, com ‘Malvadão 3’. ‘As It Was’, de Harry Styles, um dos maiores sucessos internacionais do ano, é relegado para o terceiro lugar. ‘Lua’, de Ivandro, e novamente Pedro Sampaio, com ‘Galopa’, completam as cinco primeiras posições.

Filtrando apenas por canções portuguesas, encontramos além do omnipresente Ivandro (com ‘Lua’ e ‘Moça’), uma dupla de Bárbara Bandeira: ‘Onde Vais’ (com Carminho) e ‘Como Tu’ (com, novamente, Ivandro). E Richie Campbell, com ‘Let You Go’. Segundo o Spotify, o consumo de música nacional na plataforma cresceu 37%.

No que diz respeito a álbuns preferidos, Pedro Sampaio surge em 1º lugar, com “Chama Meu Nome”, seguindo-se “Harry's House”, de Harry Styles, “=”, de Ed Sheeran, “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny, e “Versions of Me”, de Anitta.

No panorama internacional, Bad Bunny é o primeiro artista a estar no primeiro lugar por três anos consecutivos. Taylor Swift ocupa a segunda posição, seguida por Drake, The Weeknd e BTS. No que diz respeito às músicas mais ouvidas globalmente, o feito é de Harry Styles com ‘As It Was’, com ‘Heat Waves’. de Glass Animals, e ‘Stay’, de Kid Laroi com Justin Bieber a fechar o top 5. The Kid LAROI, Justin Bieber.



Veja as listas completas.

Os artistas mais ouvidos em Portugal em 2022:

1. The Weeknd

2. Drake

3. Taylor Swift

4. Luan Santana

5. Ed Sheeran

6. Harry Styles

7. Marília Mendonça

8. PEDRO SAMPAIO

9. Anitta

10. Bad Bunny

As músicas mais ouvidas em Portugal em 2022:

1. “DANÇARINA” de PEDRO SAMPAIO

2. “Malvadão 3” de Xamã, Gustah, Neo Beats, Bagua Records

3. “As It Was” de Harry Styles

4. “Lua” de Ivandro

5. “GALOPA” de PEDRO SAMPAIO

6. “MORENA” de Luan Santana

7. “Heat Waves” de Glass Animals

8. “Simplesmente Ela” de MC Gabzin

9. “Onde Anda” dos Calema, Zé Felipe

10. “Mon Amour - Remix” de zzoilo, Aitana

Os álbuns mais ouvidos em Portugal em 2022:

1. “CHAMA MEU NOME” de PEDRO SAMPAIO

2. “Harry’s House” de Harry Styles

3. “=” de Ed Sheeran

4. “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny

5. “Versions of Me” de Anitta

6. “Sabi na Sabura” de Julinho Ksd

7. “SOUR” de Olivia Rodrigo

8. “Dawn FM” de The Weeknd

9. “Oitavo Céu” de Dillaz

10. “Future Nostalgia” de Dua Lipa

Os artistas portugueses mais ouvidos em 2022:

1. Ivandro

2. Dillaz

3. Julinho Ksd

4. Wet Bed Gang

5. Plutónio

6. Richie Campbell

7. Bispo

8. ProfJam

9. Slow J

10. Chico da Tina



As músicas portuguesas mais ouvidas em 2022:

1. “Lua” de Ivandro

2. “Moça” de Ivandro

3. “Onde Vais (feat. Carminho)” de Bárbara Bandeira

4. “Como Tu (feat. Ivandro)” de Bárbara Bandeira

5. “Let You Go” de Richie Campbell

6. “portas do sol” de Nena

7. “Ride (feat. Bárbara Bandeira)” de Mike11

8. “Devia Ir” de Wet Bed Gang

9. “Maçã” de Dillaz

10. “Por Enquanto” de Plutónio

Os podcasts mais ouvidos em Portugal em 2022:

1. “Extremamente Desagradável” de Rádio Renascença

2. “ask.tm" de Pedro Teixeira da Mota

3. “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer” de SIC Notícias

4. “Fuso” de Bumba na Fofinha (Mariana Cabral)

5. “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan

6. “Pijaminha de Cenas” de Ana Garcia Martins e David Cristina

7. “Voz de Cama” de Antena 3

8. “Baté Pé” de Mafalda Castro e Rui Simões

9. “MoneyBar” de Bárbara Barroso

10. “Na Lua” de Sofia Barbosa

Os artistas mais ouvidos no mundo em 2022:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Styles

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem

As músicas mais ouvidas no mundo em 2022:

1. “As It Was” de Harry Styles

2. “Heat Waves” de Glass Animals

3. “STAY (with Justin Bieber)” de The Kid LAROI, Justin Bieber

4. “Me Porto Bonito” de Bad Bunny

5. “Tití Me Preguntó” de Bad Bunny

6. “Cold Heart - PNAU Remix” de Elton John, Dua Lipa, PNAU

7. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” de Bizzarrap, Quevedo

8. “Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends” de Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends

9. “Ojitos Lindos” de Bad Bunny

10. “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush

Os álbuns mais ouvidos no mundo em 2022:

1. “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny

2. “Harry’s House” de Harry Styles

3. ““SOUR” de Olivia Rodrigo

4. “=” de Ed Sheeran

5. “Planet Her” de Doja Cat

6. “Future Nostalgia” de Dua Lipa

7. “Midnights” de Taylor Swift

8. “YLHQMDLG” de Bad Bunny

9. “Justice” de Justin Bieber

10. “Dawn Fm” de The Weeknd

Os podcasts mais ouvidos no mundo em 2022:

1. “The Joe Rogan Experience” de Joe Rogan

2. “Call Her Daddy” de Alex Cooper

3. “Anything Goes with Emma Chamberlain” de Emma Chamberlain e Ramble

4. Caso 63” de Spotify Studios

5. “Crime Junkie” de audiochuck

6. “The Daily” de The New York Times

7. “Relatos de la Noche” de Relatos de la Noche

8. “On Purpose with Jay Shetty” de Jay Shetty

9. “Armchair Expert with Dax Shepard” de Armchair Expert

10. “TED Talks Daily” de TED