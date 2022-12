Dave Grohl faz versão de Pink com Pink: veja aqui o vídeo da velhinha ‘Get the Party Started’

Dave Grohl voltou a reativar as suas “Hannukah Sessions”, ao lado do produtor Greg Kurstin.

O músico criou estas sessões, onde faz versões de temas de outros artistas, em 2020, de forma a celebrar o festival das luzes judaico. Este ano, em vez de as gravar em casa, Grohl optou por fazê-las num contexto ao vivo.

Na segunda das sessões de 2022, Grohl interpretou uma versão de ‘Get the Party Started’, tema de 2001 de P!NK, com a própria cantora. Esta versão foi gravada em Los Angeles, no passado dia 5, num espetáculo que contou ainda com Violet Grohl, Beck, Karen O ou Jack Black e cujas receitas reverteram a favor da Anti-Defamation League, uma organização de combate ao antissemitismo.

Veja o vídeo: