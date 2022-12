Elon Musk foi fortemente vaiado num espetáculo de Dave Chappelle: veja o vídeo

Elon Musk foi vaiado durante um espetáculo de stand-up do comediante Dave Chappelle, no passado domingo, em São Francisco (EUA).

O novo dono do Twitter foi chamado ao palco por Chappelle, mas foi de imediato recebido com um coro de assobios, reporta do “Consequence of Sound”. O comediante ainda tentou amenizar a situação: “Parece que no público estão algumas das pessoas que despediste”, brincou.

Após alguns minutos, continua o “Consequence”, Musk questionou Chappelle sobre o que dizer, merecendo resposta imediata: “Não digas nada. Este é o som da agitação social”.

Um vídeo do momento foi entretanto partilhado no Twitter, mas a conta que o publicou originalmente foi apagada. O vídeo pode ainda ser visto no YouTube.

No Twitter, Musk menosprezou a situação, escrevendo que “só 10% das pessoas assobiaram”, culpando “os esquerdalhos de São Francisco”. Veja o vídeo: