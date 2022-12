Samuel Úria celebra dez anos de "O Grande Medo do Pequeno Mundo" com Manel Cruz, Márcia e mais convidados

Em 2023, Samuel Úria irá celebrar o décimo aniversário do álbum “O Grande Medo do Pequeno Mundo” com dois concertos especiais, nos quais marcarão presença os músicos que participaram no disco.

Os espetáculos acontecem no Tivoli, em Lisboa, a 16 de março, e na Casa da Música, no Porto, a 21 de março.

Em palco com Samuel Úria estarão Manel Cruz (que no álbum canta ‘Lenço Enxuto’), Márcia (para cantar ‘Eu Seguro’, com Tomara na guitarra); António Zambujo e Miguel Araújo (em ‘Triunvirato’) e Jorge Rivotti ('O Deserto').

Nestes concertos, Samuel Úria irá apresentar as 13 canções de “O Grande Medo do Pequeno Mundo”. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 15 euros e 21,50 euros.

“2013 foi definitivo para me instituir como músico profissional”, escreve Samuel Úria. “Boa parte disso deve-se ao disco que irei celebrar em breve. ‘O Grande Medo do Pequeno Mundo’ é um registo de canções que, década volvida, ainda são pedidas e acarinhadas por muito do público que me segue - como não acarinhá-las eu também, se foram tão graciosamente perfilhadas por vós?”

“O que pretendo fazer nos [concertos] não é uma viagem anacrónica a tempos embelezados por nostalgias fúteis (os tempos melhores nem sequer são deste tempo). O que prometo é o respeito por um passado que me mantém abertas as portas do futuro – e, em cada nota cantada, a felicidade incontida por todos os anos em que tenho podido contar convosco”, remata.