Nos mesmos dias do NOS Alive, festival madrileno Mad Cool anuncia o cartaz: conheça-o aqui

O festival madrileno Mad Cool, que no próximo ano se realiza entre os dias 6 e 8 de julho, datas partilhadas com o NOS Alive, anunciou grande parte do seu cartaz, revelando vários nomes em comum com o evento de Algés: Lizzo, The Black Keys, Sam Smith e Red Hot Chili Peppers (hoje confirmados em Portugal) à cabeça.

Contudo, o festival espanhol confirmou, também, nomes que não constam das confirmações para o português, casos de Robbie Williams, Lil Nas X e Machine Gun Kelly no dia 6 de julho, Queens of the Stone Age a 7 de julho ou Liam Gallagher e The Prodigy no dia 8 de julho.

Sigur Rós, The 1975, Rina Sawayama, Rüfüs du Sol, Jamie xx ou Years & Years são outros artistas confirmados no Mad Cool, que com o NOS Alive tem ainda em comum Men I Trust, Sylvan Esso, Tash Sultana e Angel Olsen.

Consulte abaixo o cartaz do Mad Cool anunciado até ao momento.

6 de julho

Robbie Williams

Lizzo

Lil Nas X

Machine Gun Kelly

Sigur Rós

The 1975

Franz Ferdinand

Rina Sawayama

Paolo Nutini

Nathaniel Rateliff

City and Colour

Genesis Owusu

Nova Twins

Gayle

Yellow Days

Selah Sue

Insincere

The Amazons

Honey Dijon

Two Ex

7 de julho

Queens of the Stone Age

The Black Keys

Sam Smith

Rüfüs du Sol

Tash Sultana

Jacob Collier

Puscifer

Angel Olsen

Bombay Bicycle Club

The Driver Era

Men I Trust

Delaporte

Pixey

Hannah Grae

Hotwax

The Blessed Madonna

Helena Gallardo

8 de julho

Red Hot Chili Peppers

Liam Gallagher

The Prodigy

Jamie xx

Years & Years

The Rose

Sylvan Esso

Cupido

The Hu

Shinova

Touché Amoré

Belako

Ethan Bortnick

Thumper

Anfisa Letyago

Mendi