Ana Moura confirma concertos no Porto e em Lisboa em 2023

Ana Moura confirmou esta sexta-feira dois concertos de apresentação do novo álbum, “Casa Guilhermina”, no Porto e em Lisboa: a fadista sobe ao palco da Super Bock Arena no dia 18 de março e ao do Coliseu dos Recreios no dia 19 de março.

Os bilhetes para ambos os concertos, que terão início às 21h, têm preços entre os 25 e os 32 euros e já se encontram à venda nos locais habituais.

“Casa Guilhermina”, editado no mês passado, inclui as canções ‘Andorinhas’, ‘Jacarandá’, ‘Agarra Em Mim’ e ‘Arraial Triste’ e é o primeiro álbum da fadista desde que decidiu abandonar a editora e a agência de management que tinha há largos anos.

A primeira apresentação oficial em palco de “Casa Guilhermina” aconteceu no Capitólio, em Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock no passado dia 25 de novembro - recorde aqui a reportagem da BLITZ.