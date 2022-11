Maluma abandona entrevista após ser questionado sobre a sua presença no Mundial do Catar

O cantor colombiano Maluma, que passou este ano por Portugal, abandonou uma entrevista a meio após ser questionado sobre a sua atuação no Mundial do Catar.

O músico, que compôs o hino oficial do Mundial, foi acusado de “branquear” as violações de direitos humanos naquele país. “É algo que não posso resolver”, disse, em entrevista a uma televisão israelita. “Vim para me divertir, desfrutar do futebol e da festa do futebol”.

Recorde-se que Dua Lipa, Rod Stewart e Shakira recusaram atuar na cerimónia de abertura do Campeonato Mundial de Futebol devido ao incumprimento do Catar em matérias de direitos humanos.

Apelidando o jornalista de “mal educado”, Maluma levantou-se e abandonou os estúdios. O vídeo pode ser visto aqui: