Quem vai e quem não vai atuar ao Mundial do Catar: da recusa de Dua Lipa ao sim de J Balvin

Dua Lipa, Rod Stewart e Shakira já confirmaram publicamente que não vão atuar no contexto do Campeonato Mundial de Futebol no Catar. A cerimónia de abertura decorre no próximo domingo, 20 de novembro, e já há alguns artistas confirmados e um ou outro rumor, mas há também quem atue em eventos associados nas próximas semanas. Na origem das recusas está o incumprimento do país do Médio Oriente em matéria de direitos humanos: o facto de a homossexualidade ser ilegal no país é uma das principais críticas, mas também a exploração de trabalhadores migrantes na construção das infraestruturas do Mundial. Alegadamente, depois de obrigados a trabalhar em condições pouco seguras e sob calor extremo, milhares desses trabalhadores terão morrido nos últimos anos.

