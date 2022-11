Shakira também dá ‘nega’ ao Mundial do Catar

Afinal, Shakira não irá atuar na cerimónia de abertura do Mundial de futebol, no Catar. A cantora colombiana terá recusado uma soma milionária para marcar presença no evento.

A notícia foi avançada pela jornalista espanhola Adriana Dorronsoro, no programa “El Programa de Ana Rosa”. A jornalista contactou os representantes de Shakira, que lhe confirmaram essa informação.

Shakira junta-se, assim, a nomes como Rod Stewart e Dua Lipa, que também recusaram atuar na cerimónia de abertura, que se realiza no próximo domingo. Para já, apenas Jungkook (dos BTS), Robbie Williams e os Black Eyed Peas estão confirmados.