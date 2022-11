Rod Stewart rejeitou proposta de 1 milhão de euros para atuar no Mundial do Catar

Rod Stewart revelou ter rejeitado uma proposta de 1 milhão de euros para atuar na cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo de futebol, que se realiza no Catar.

Ao jornal ingles “The Times”, questionado sobre que equipa iria apoiar, o músico - fanático pelo Celtic, atual campeão escocês - não mostrou qualquer interesse em acompanhar o Mundial. “Os adeptos têm que ter cuidado”, disse, numa alusão ao fraco currículo do Catar em matéria de direitos humanos, sobretudo dos direitos dos homossexuais.

Confrontado com a possibilidade de poder vir a tocar ‘The Killing of Georgie’, canção sobre o assassinato de um amigo homossexual, Stewart respondeu: “Isso teria sido giro. Ofereceram-me muito dinheiro, na verdade. Um milhão de euros para ir lá tocar, há uns 15 meses. E eu disse que não”, revelou. “Não seria certo ir. E os iranianos também não deveriam poder ir, por andarem a dar armas [à Rússia, na guerra contra a Ucrânia]”, acrescentou.

As declarações de Rod Stewart surgem pouco tempo depois de Dua Lipa ter, também, rejeitado a possibilidade de atuar na cerimónia de abertura do Mundial. Para já, só Shakira, Jungkook (dos BTS) e os Black Eyed Peas estão confirmados.