Dua Lipa não irá ao Mundial de Futebol: “Visitarei o Catar quando o país cumprir todas as promessas em matéria de direitos humanos que fez”

Dua Lipa rejeitou a possibilidade de vir a atuar na cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo de futebol, que arranca no próximo domingo, no Catar.

Perante rumores de que a artista britânica poderia marcar presença no evento, Dua Lipa apressou-se a desmenti-los, via redes sociais: “Existe muita especulação sobre a minha presença na cerimónia de abertura do Campeonato do Mundo no Catar. Não irei atuar e não estive envolvida em quaisquer negociações para o efeito”, disse. “Irei torcer pela Inglaterra, à distância”.

“Visitarei o Catar quando o país cumprir todas as promessas em matéria de direitos humanos que fez, quando ganhou o direito de organizar este Mundial”, acrescentou.

O Mundial do Catar tem sido alvo de enorme polémica, devido à morte de vários milhares de trabalhadores na construção dos estádios que acolherão o evento, à posição daquele país árabe no que diz respeito a questões de direitos humanos, nomeadamente aos dos homossexuais.