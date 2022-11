Kevin Spacey acusado de mais sete crimes de natureza sexual no Reino Unido

Kevin Spacey foi formalmente acusado de mais sete crimes de agressão sexual, no Reino Unido.

Os crimes remontam ao período entre 2001 e 2004, e correspondem a uma única vítima. O ator terá de responder por três crimes de assédio sexual, três crimes de agressão sexual e um crime de violação, noticia o canal de televisão norte-americano ABC News.

Em maio, Spacey foi acusado, também no Reino Unido, de quatro crimes de agressão sexual. O ator declarou-se inocente das acusações, com o julgamento marcado para junho do próximo ano.

Desde 2017 que o ator tem sido notícia, após ter sido acusado de vários crimes de natureza sexual por pelo menos 16 homens. Em 2019, um desses casos foi arquivado dado que a testemunha principal recusou-se a comparecer em tribunal; um outro foi arquivado devido à morte da alegada vítima.